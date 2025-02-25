عشرات الوفيّات ومئات الإصابات بـ «حمّى» مجهولة في الكونغو

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن ظهور مرض مجهول المصدر غرب البلاد، أدى لإصابة أكثر من 943 حالة بينها 52 حالة وفاة.

وأعلنت مصادر رسمية بجمهورية الكونغو الديمقراطية عن “ظهور حالة إصابة بمرض الحمى مجهولة السبب في بلدة باسانكوسو بمقاطعة إكواتور”.

وأشارت المصادر الرسمية إلى أن “الحالات تم الإبلاغ عنها في خمس قرى بخمس مناطق صحية (إيكوتو، ليلانجي، ليسافا، باسينجيلا، وبافومبا)، فيما تظل منطقة إيكوتو الصحية هي الأكثر تضررا في مدينة بوماتي”.

وأضافت: “تم تسجيل أكثر من 943 مريضا بما في ذلك 52 حالة وفاة منذ بداية فبراير في خمس من المناطق الصحية العشرة ببلدة باسانكوسو”.

وأوضحت السلطات أنه تم الإبلاغ عن الحالات الأولى في 9 فبراير، موضحة أن المرض يؤثر على جميع الأعمار ولكن أغلب الحالات من عمر 5 سنوات إلى 45 سنة تظهر عليها أعراض مثل الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام المفاصل وما إلى ذلك.

ومن بين 151 اختبارا تشخيصيا سريعا لمرض الملاريا أجرتها فرق وزارة الصحة، كانت 84 منها إيجابية، أي بنسبة 55.6%، وتم استبعاد فرضية انتشار وباء الإيبولا المحتمل.