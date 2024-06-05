عشرون دولة تؤيد الرؤية الصينية لتسوية نزاع أوكرانيا

أيدت أكثر من 20 دولة الرؤية الصينية لتسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا، والتي أعلنتها في شهر مايو الفائت بعد رفضها حضور مؤتمر سويسرا بشأن الأزمة نظرا لغياب موسكو عنه.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي: إن “كلا من روسيا وأوكرانيا على حدة أيدتا معظم المبادئ الواردة في البيان المشترك الصادر عن الصين والبرازيل في الشهر الماضي”.

وبحسب وكالة “بلومبرغ”، أضاف وانغ يي: “إن 26 دولة وافقت على الانضمام أو تبحث عن الطرق للانضمام إلى “التفاهمات المشتركة” التي توصلت إليها الصين والبرازيل بشأن التسوية في أوكرانيا”.، متابعا القول: “إن 45 دولة أبدت ردود فعل إيجابية بشأن المبادرة الصينية”.

وقال وانغ يي: “كلما ازداد عدد الدول التي تؤيد الاتفاق (الصيني البرازيلي) من 6 بنود، بات موعد انعقاد مؤتمر سلام حقيقي أقرب، وكانت آفاق السلام أوضح”، مشيرا إلى أن العالم بحاجة إلى “المزيد من الآراء الموضوعية والمتزنة والإيجابية والبناءة بشأن الأزمة الأوكرانية”.

ودعا وانغ يي، “لمنع اتساع رقعة النزاع والتصعيد وتفادي الأعمال التي من شأنها أن تتسبب بتدهور الأوضاع، كما دعا كافة الأطراف المعنية إلى الحوار وبذل الجهود من أجل إيصال المساعدات الإنسانية وعدم السماح باستخدام الأسلحة النووية وتجنب الهجمات على المنشآت النووية”.

هذا وكانت الصين والبرازيل أصدروا في شهر مايو الفائت، بيانا بشأن التسوية في أوكرانيا ينص على عقد مؤتمر سلام معترف به من قبل طرفي النزاع، أي روسيا وأوكرانيا، وكانت الصين أعلنت رفض حضور المؤتمر الخاص بأوكرانيا الذي سيعقد في سويسرا يومي 15 و16 يونيو”