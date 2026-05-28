عصر المجّانية يقترب من نهايته.. ميتا تطلق خدمات مدفوعة

أطلقت شركة “ميتا” رسميا خدمات اشتراك شهرية مدفوعة عبر تطبيقاتها الأشهر “إنستغرام” و”فيسبوك” و”واتس آب”، في خطوة تمثل تحولا كبيرا في نموذج أعمال الشركة، بعد سنوات من الاعتماد شبه الكامل على الإعلانات كمصدر رئيسي للإيرادات.

وجاء الإعلان بعد أشهر من التسريبات والاختبارات غير المعلنة التي أثارت جدلا واسعا بين المستخدمين، قبل أن تكشف “ميتا” رسميا عن خطط الاشتراك الجديدة تحت مسمى “بلس” (Plus)، والتي تمنح المشتركين مزايا حصرية غير متاحة للمستخدمين المجانيين.

وتبدأ أسعار الاشتراكات الجديدة من 2.99 دولارا شهريا لخدمة “واتس آب بلس”، بينما تبلغ تكلفة “إنستغرام بلس” و”فيسبوك بلس” 3.99 دولارات شهريا لكل تطبيق.

مزايا غير مسبوقة داخل “إنستغرام” و”فيسبوك”

وتشمل الخدمات المدفوعة مجموعة واسعة من الأدوات الجديدة التي تستهدف المستخدمين النشطين وصناع المحتوى، حيث أصبح بإمكان مشتركي “إنستغرام بلس” و”فيسبوك بلس” الوصول إلى إحصائيات تفصيلية للقصص والمنشورات، إضافة إلى معرفة من أعاد مشاهدة القصص، والبحث داخل قوائم المشاهدين، واختيار جماهير متعددة للقصص.

كما تتيح الاشتراكات الجديدة تمديد مدة القصص لأكثر من 24 ساعة، وإنشاء قصص مميزة بخصائص إضافية، إلى جانب استخدام تفاعلات حصرية مثل “القلب الخارق”، الذي خُصص حصريا للمشتركين.

ومن بين أكثر الميزات التي أثارت اهتمام المستخدمين، إمكانية مشاهدة جزء من قصة أحد المستخدمين دون الظهور في قائمة المشاهدات، إضافة إلى النشر دون ظهور المنشور داخل خلاصات المتابعين.

“واتس آب بلس”.. تخصيصات جديدة ومحادثات أكثر

أما “واتس آب بلس”، فيقدم مجموعة من المزايا التي تركز على تخصيص تجربة الاستخدام، من بينها سمات خاصة للتطبيق، ونغمات رنين حصرية، وملصقات مطورة، وخيارات تخصيص موسعة، فضلا عن زيادة عدد المحادثات المثبتة داخل التطبيق.

وتسعى “ميتا” عبر هذه الخطوة إلى تحويل تطبيقاتها من خدمات مجانية تقليدية إلى منصات تقدم مستويات استخدام متعددة، تجمع بين النسخة المجانية والخدمات المدفوعة المتقدمة.

“ميتا وان”.. مشروع ضخم يقود مستقبل الشركة

ولم تتوقف خطط “ميتا” عند حدود الاشتراكات الحالية، إذ كشفت الشركة عن إطلاق علامة تجارية جديدة تحمل اسم “ميتا وان” (Meta One)، والتي ستضم جميع مشاريع الاشتراكات المستقبلية المتعلقة بالتطبيقات والذكاء الاصطناعي وحسابات الشركات وصناع المحتوى.

وتختبر الشركة حاليا خططا مدفوعة مرتبطة بمساعدها الذكي “ميتا إيه آي” (Meta AI)، حيث تعمل على فرض حدود استخدام على بعض الأدوات المجانية، خصوصا أوضاع التفكير الموسع والمنطقي، إضافة إلى وضع سقوف مدفوعة لتوليد الصور والفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل تطبيقاتها.

وبحسب ما أعلنته “ميتا”، فإن النسخة الأساسية من “ميتا إيه آي” ستظل مجانية جزئيا، بينما ستصبح الأدوات الأكثر تطورا وتعقيدا ضمن الاشتراكات المدفوعة.

تحول استراتيجي في عالم التواصل الاجتماعي

ويرى مراقبون أن الخطوة تعكس تحولا استراتيجيا داخل “ميتا”، التي تسعى إلى تنويع مصادر دخلها في ظل المنافسة الشرسة بين منصات التواصل الاجتماعي وتزايد الاعتماد العالمي على خدمات الذكاء الاصطناعي.

كما تأتي هذه التحركات في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى إلى تقديم مزايا مدفوعة داخل تطبيقاتها الأساسية، مع تصاعد الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

هذا وبدأت التسريبات حول “إنستغرام بلس” في مارس الماضي، عندما ظهرت لقطات شاشة كشفت عن اختبارات داخلية لميزات غير متاحة للعامة، قبل أن تؤكد “ميتا” رسميا إطلاق الاشتراكات الجديدة وتوسيعها لتشمل “فيسبوك” و”واتس آب”.

وتواصل الشركة في الوقت ذاته تطوير برنامج “Meta Verified” الخاص بالتوثيق، ضمن خطة أوسع لإعادة تشكيل منظومة خدماتها المدفوعة.

Will you pay to use Instagram, Facebook, WhatsApp?



Meta has launched paid subscription plans for its flagship apps, marking a major push by the tech giant to diversify beyond its reliance on advertising revenuehttps://t.co/Kxvt6pqZob pic.twitter.com/E473xRSp0e — AFP News Agency (@AFP) May 28, 2026