عصر جديد للهواتف الذكية.. سامسونغ وفيفو وآبل تجهز مفاجآت لعشّاق التكنولوجيا

يشهد قطاع التكنولوجيا سباقًا جديدًا بين كبرى الشركات العالمية، مع استعداد سامسونغ وفيفو وآبل لإطلاق مجموعة من الأجهزة الذكية المتطورة التي تجمع بين التصاميم الحديثة، والقدرات العالية، وتقنيات التصوير المتقدمة، وفقًا لتقارير وتسريبات تقنية.

وتتصدر سامسونغ المشهد مع اقتراب موعد الكشف عن هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra القابل للطي، حيث تداولت مواقع تقنية صورًا ومعلومات عن مواصفات الهاتف المرتقب قبل الإعلان الرسمي المقرر في 22 يوليو الجاري.

وبحسب التسريبات، فإن التصميم الخارجي للهاتف الجديد لن يختلف كثيرًا عن الإصدار السابق الذي طرحته الشركة الكورية الجنوبية العام الماضي، مع استمرار تصميم الكاميرا الثلاثية على طول الحافة الخارجية للجهاز.

وكشفت الصور المسربة أن الهاتف سيأتي بثلاثة ألوان رئيسية متاحة في الأسواق، وهي الأبيض والأسود والبنفسجي، بينما سيكون الإصدار باللون الأخضر حصريًا عبر متجر سامسونغ الإلكتروني الرسمي.

وتشير التوقعات إلى أن اللون البنفسجي الداكن سيكون من أكثر الخيارات جذبًا لعشاق منتجات سامسونغ خلال هذا العام.

وعلى مستوى الأداء، سيعمل Galaxy Z Fold 8 Ultra، وفق المعلومات المتداولة، بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy من شركة كوالكوم، وهو المعالج نفسه المستخدم في سلسلة Galaxy S26 التي أطلقت مطلع العام الجاري.

ومن المتوقع أن يحافظ الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت، مع وصول سعة التخزين الداخلية في الإصدار الأساسي إلى 256 غيغابايت.

أما البطارية، فتشير التسريبات إلى ارتفاع سعتها لتصل إلى 5000 ميلي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 واط.

وفي مجال التصوير، سيحصل الهاتف، بحسب التقارير، على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابيكسل، إلى جانب عدسة مقربة بدقة 10 ميغابيكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابيكسل.

ومن المقرر أن تكشف سامسونغ خلال الحدث نفسه في لندن عن مجموعة من الأجهزة الجديدة، بينها Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Flip 8، إضافة إلى الساعات الذكية Galaxy Watch 9 وGalaxy Watch Ultra 2.

وفي منافسة مباشرة داخل سوق الهواتف الرائدة، تستعد شركة vivo لإطلاق هاتف vivo X500 Pro Max، الذي يركز على قدرات التصوير ويقدم مواصفات متقدمة لعشاق الصور والفيديوهات.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 200 و50 و50 ميغابيكسل، تتضمن عدسة تقريب من نوع Periscope Telephoto وعدسة فائقة الاتساع، مع إمكانية تسجيل فيديوهات بدقة 8K.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 50 ميغابيكسل، وتدعم تصوير فيديوهات بدقة 4K.

وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معياري IP68 وIP69، إلى جانب شاشة LIPO LTPO AMOLED بحجم 6.85 بوصة، ودقة عرض تبلغ 1260 × 2800 بكسل، ومعدل تحديث 144 هيرتز، وكثافة 488 بكسل لكل بوصة.

وزُودت الشاشة بتقنيات HDR Vivid وDolby Vision لتحسين جودة عرض الصور والفيديوهات.

ويعمل vivo X500 Pro Max بنظام أندرويد 16 مع واجهات OriginOS 6، ويعتمد على معالج MediaTek Dimensity 9600 المصنع بتقنية 3 نانومتر.

كما يوفر الهاتف خيارات ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 أو 16 غيغابايت، مع سعات تخزين داخلية تبدأ من 256 غيغابايت وتصل إلى 1 تيرابايت.

ويضم الهاتف منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح بصمات مدمجًا في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، وتقنية Bluetooth 6.0.

ويعتمد الجهاز على بطارية ضخمة بسعة 7000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط، إضافة إلى الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 40 واط.

أما شركة آبل فتستعد بدورها لعام مليء بالإصدارات الجديدة في 2027، إذ ذكرت تقارير نقلتها وكالة بلومبرغ أن الشركة تخطط لإطلاق مجموعة من الأجهزة المحمولة المتطورة.

وبحسب التقارير، تعمل آبل على تطوير سلسلة جديدة من أجهزة iPad Pro، إلى جانب إعادة تصميم MacBook Pro، حيث تطور الشركة أربعة إصدارات من iPad Pro بمواصفات محسنة.

ولن تشهد أحجام شاشات iPad Pro المقبلة تغييرات كبيرة، إذ ستبقى الخيارات المتاحة بحجمي 11 و13 بوصة، بينما ستتركز التحسينات على المكونات الداخلية، بما يشمل معالجات أكثر قوة.

كما تدرس آبل استخدام نظام تبريد يعتمد على غرفة تبخير داخل أجهزة iPad Pro المستقبلية، بهدف تحسين الأداء في الاستخدامات المكثفة.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة أول معالج من سلسلة M7 خلال النصف الأول من 2027، في انتقال سريع من الجيل M6، ضمن توجه لتسريع دعم ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة.

وتتضمن خطط آبل إطلاق هاتف iPhone Air جديد خلال النصف الأول من 2027، مع كاميرا إضافية وبطارية أطول عمرًا، إلى جانب هاتف iPhone 18 الأساسي.

وقبل نهاية العام نفسه، تخطط الشركة لإطلاق إصدار خاص من هواتف آيفون بمناسبة الذكرى السنوية لإطلاق الجهاز، إضافة إلى هاتف قابل للطي، وأجهزة منزلية ذكية جديدة، ونظارة ذكية.

وتشير هذه الخطط إلى أن عام 2027 سيكون محطة مهمة في سوق التكنولوجيا، مع منافسة قوية بين الشركات الكبرى لتقديم أجهزة أكثر تطورًا في الأداء والتصوير والذكاء الاصطناعي.