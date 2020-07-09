عضة تُكلف باتريك عشرة آلاف يورو

أصدر لجنة الانضباط في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أمس الأربعاء، عقوبة في حق المدافع الإسباني للاتسيو باتريك أربع مباريات، بجانب تغريمه عشرة آلاف يورو، في أعقاب عضه لاعب ليتشي جوليو دوناتي في اللحظات الأخيرة من المباراة.

حيث أعلنت اللجنة إيقاف المدافع باتريك أربع مباريات، في أعقاب عضه لاعب ليتشي جوليو دوناتي، في اللحظات الأخيرة من خسارة فريقه 1-2 في الثلاثاء في الدوري المحلي.

وقام باتريك بعض دوناتي في ذراعه ليعيد إلى الذاكرة الأوروغوياني لويس سواريز الذي أوقف ثلاث مرات في بداية مسيرته لقيامه بأمر مشابه، أبرزها في مونديال البرازيل 2014 حين عض مدافع إيطاليا جورجيو كييليني.

ورصدت تقنية المساعدة بالفيديو “في أيه آر” الحادثة، لكن المدافع اعترض على نيله البطاقة الحمراء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

كما غُرِّمَ اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، عشرة آلاف يورو.

وأكد دوناتي أنه لم يصب بأذى من عضة باتريك الذي اعتذر على الفور. وقال لوكالة “انسا” بعد المباراة “لم يؤذني واعتذر بعد ذلك مباشرة، لذا يجب أخذ ذلك في عين الاعتبار”.