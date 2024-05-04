عضوية فخرية لليبيا في الملتقى الدولي لطلاب الطب في أوروبا

انتخبت ليبيا عضوا فخريا في الملتقى الدولي لطلاب الطب في أوروبا، المقام بدولة مالطا بمشاركة أكثر من 100مشارك من 37 دولة.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الشباب أن “محمد الزائدي” عن الجمعية الليبية للأطباء الشباب شارك في هذه الفعاليات التي استمرت لمدة اربعة أيام.

وتضمن الملتقى العديد من ورش العمل والمحاضرات العلمية تحت إشراف مدربين دوليين و معتمدين لدى منظمة IFMSA.

واوضحت الوزارة، أن المشاركة تأتي ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية في دعم الشباب وتمكينهم دولياً، وتواصلهم مع أقرانهم من مختلف دول العالم وإبراز الثقافة والهُوية الليبية للأجيال الشابة في العديد من المجالات.