عضو بالكونغرس: الليبيون يريدون انتخابات بقوانين واضحة

قال عضو الكونغرس الأمريكي تيد دويتش إنّ الشعب الليبي يريد بأغلبية ساحقة اختيار حكومتهم المقبلة، عن طريق عملية انتخابية، بإطار قانوني واضح المعالم.

وأوضح دويتش في تغريدة عبر تويتر ان مفوضية الانتخابات أجّلت إجراء انتخابات رئاسية، جراء عدم وجود إطار قانوني، وهذا سيؤدي إلى اضطرابات.

وأضاف دويتش أنّه يؤيد فكرة ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، مشددا على الأطراف المحلية تجنب العنف والدخول في حوار المستمر، وأن تجرى العملية الانتخابية في بيئة خالية من العنف او الحرب.

وشدّد دويتش أنه على كل الأطراف المعنية ان تلتزم بمبدأ النهوض بهذه الأهداف وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن عمليا.

وعبر وديتش عن فخره بالتقدم الذي أحرزه الليبيون في دفع ببلادهم نحو الانتخابات الوطنية، ومقدرا في الوقت نفسه جهود كبار المسؤولين الأمريكيين، والسفير الامريكي في طرابلس ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية ستيفاني ويليامز، والليبيين والمجتمع المدني وأعضاء المجتمع الدولي، في سعيهم لعقد الانتخابات.