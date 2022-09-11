عضو بمجلس النواب: أنا متفائل بزيارة «عقيلة صالح» إلى قطر

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد إنّ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تلقى دعوة من دولة قطر لتبادل الآراء وإخراج ليبيا من مرحلة الاختلافات السياسية.

وذكر الزغيد في تصريح صحفي أنّ قطر دولة فعالة في مجلس التعاون الخليجي، معربا عن تفائله بهذه الزيارة، بحيث ستكون لها إيجابيات ونتائج طيبة في إخراج ليبيا من أزمتها.

وتابع الزغيد أنّه لن تكون هناك حكومة ثالثة بعد تمكين حكومة فتحي باشاغا الشرعية المنتخبة من مجلس النواب، وستُجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدعم منها، وفقا لقوله.

وأضاف الزغيد أنّ وجود حكومة الوحدة الوطنية أربكهم وأربك الليبيين، وقد طالبوا قبل انتهاء شرعيتها بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولكنها رفضت، بحسب تصريحه.