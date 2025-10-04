عضو بمجلس النواب يترأس اجتماعاً ثلاثياً للجان «البرلمان الإفريقي»

ترأس عضو مجلس النواب، وعضو لجنة التعاون والعلاقات الدولية بالبرلمان الأفريقي، سالم قنان، الاجتماع الثلاثي الذي جمع لجان التعاون والعلاقات الدولية، والعدل وحقوق الإنسان، والشؤون النقدية والمالية.

وفي بداية الاجتماع، ألقى قنان كلمة شدد فيها على عدد من القضايا الهامة، حيث أدان جريمة الإبادة في مدينة غزة، معبراً عن دعمه الكامل لـ”أسطول الصمود إلى فلسطين” وطالب بعدم التعرض له.

كما أدان قنان عملية اغتيال سفير جنوب أفريقيا لدى فرنسا، واصفاً إياها بـ”العمل الإرهابي”، وموجهاً شكره لجميع الدول التي أعلنت مؤخراً اعترافها بدولة فلسطين.

وتناول الاجتماع العديد من القضايا ذات الأهمية الكبرى، أبرزها التحضيرات للقمة الأفرو-أوروبية المقرر عقدها في أنغولا بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة ملفات حقوق الإنسان، والهجرة غير الشرعية، وقضية الأطفال عديمي الجنسية نتيجة الحروب والنزاعات.