عضو في الناتو: التدخل الإماراتي في ليبيا لا يُساعد على التهدئة

قال عضو كلية الدفاع التابعة لحلف الناتو الجنرال جوزيبي مورابيتو، إنّ تعيين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة فرحات بن قدارة رئيسا لمؤسسة النفط يؤدي إلى نوع من الاسترخاء في العلاقات بين شرق وغرب البلاد.

وأوضح مورابيتو أنّ مدة هذا الانفراج بين الشرق والغرب مشكوك فيها، لأنه ليس من الواضح تمامًا ما إذا كان بن قدارة يمكن أن يضع حداً لما أسماه بالحرمان المالي للشرق، بحسب قوله.

وأكّد مورابيتو أنه من غير المرجح أن تقف المجموعات المسلحة بالمنطقة الغربية مكتوفة الأيدي وتراقب تلقي حفتر الدعم المالي، لافتا إلى أنّ التدخل الإماراتي في ليبيا لا يساعد على التهدئة، وأنّ الحرب على الأراضي الأوكرانية تصرف انتباه الدبلوماسية عن التركيز على ليبيا.