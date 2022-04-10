عضو في 5+5: ما صدر عن ممثلي المنطقة الشرقية لا يُمثل اللجنة مجتمعة

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مصطفى يحيى إن الموقف الصادر للممثلي اللجنة عن المنطقة الشرقية لا يعبر عن موقف اللجنة مجتمعة.

يحيى وفي بيان له ذكر أن ما طالب به ممثلي اللجنة عن المنطقة الشرقية بإقفال الحقول النفطية وإغلاق الطريق بين الشرق والغرب لا يعبر عن حقيقة إرادتهم.

وأوضح يحيى انهم يقدرون حجم الضغوط التي تتعرض لها اللجنة عن المنطقة الشرقية نتيجة الاستقطاب السياسي الحاد، معربا عن أمنيته أن تنأى اللجنة بنفسها عن اي انحياز سياسي.

وتابع يحيى أن إقفال النفط وإغلاق الاجواء وإقفال الطريق بين الشرق والغرب لن تتأثر به الأطراف السياسية المتصارعة، وإنما من يتأثر به المواطن بشكل مباشر وسريع.

واكد يحيى استمرار اللجنة في عملها من أجل إبعاد شبح الحرب عن المواطنين، مشددا في الوقت نفسه أن الحل في ليبيا لن يكون إلا بانتخابات سريعة تنهي الصراع على الشرعية