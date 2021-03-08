عضو مجلس النوّاب عن سرت: نتطلع إلى استكمال بنود حوار جنيف

أكد عضو مجلس النواب عن دائرة سرت زايد هدية، بأن أعضاء مجلس النواب يتطلعون إلى استكمال مخرجات بنود حوار جنيف وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية خاصة أن جلسة سرت اليوم شهدت حضور أكثر من 130 نائبا.

وقال النائب في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، عقب الجلسة اليوم: “إننا نتطلع إلى منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية غدا الثلاثاء”.

وأوضح هدية أنه تم استدعاء عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة للاستماع إلى تشكيلة حكومته وعرض السير الذاتية لكل وزير ومنها سيتخذ أعضاء مجلس النواب تقرير حول ما إذا كان سيمنح الثقة لحكومته أو إذا كان هناك أي تحفظ.

وأضاف هدية أنه حسب لائحة المادة 179 فإنه يحق لعدد 40 نائبا التحفظ على أي وزير، مشيرا إلى أن” جلسة غدا الثلاثاء سيشاركنا فيها رئيس حكومة الوحدة الوطنية ونأمل أن تتوج مدينة سرت أولا بالتئام جلسة مجلس النواب وأن تكون هناك حكومة وحدة وطنية من مدينة سرت”.

وقرر مجلس النواب تعليق جلسته في مدينة سرت بشأن موضوع منح الثقة للحكومة الجديدة حتى الثلاثاء، ودعوة رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة، لحضور المناقشات.

وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، تعليق الجلسة واستئنافها في الساعة 10:00 من صباح غد الثلاثاء، وذكر أن المشرعين قرروا دعوة الدبيبة لحضورها.

وانطلقت جلسة مجلس النواب في قاعة واقادوقو في سرت، الاثنين، بمشاركة 132 نائباً من أصل 200 برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة.