عضو مجلس نوّاب تستبعد إجراء الانتخابات قبل عام 2025

استبعدت عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي أسمهان بالعون، إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في ليبيا قبل عام 2025م.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أرجعت بالعون السبب إلى استمرار نفس المعوقات والخلافات السياسية السابقة وعدم التوصل لحلول أو تفاهمات أو توافقات بشأنها.

وقالت بالعون وهي أستاذة جامعية قبل فوزها بمقعد مجلس النواب: “إنني أؤكد مرة أخرى ما قلته سابقًا إن الانتخابات لن تجرى في ليبيا قبل عام 2025 على أقل تقدير”.

وأرجعت عضو مجلس النواب توقعاتها لاستمرار الخلافات السابقة حول مؤهلات المرشحين والأساس القانوني للانتخابات الرئاسية وما إذا كان سيف الإسلام القذافي سيشارك أم لا.

واعتبرت بالعون أن اتفاق لجنة 6+6 في بوزنيقة هيأ تقاربا مهمًا بين الأطراف يجب البناء عليه من أجل التوصل إلى اتفاقات نهائية حول مستقبل الانتخابات في البلاد.

وحول دور المجتمع الدولي والبعثة الأممية في ليبيا، أشارت بالعون إلى الشكوك المتزايدة حول دور المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لدى الليبيين والعديد من الأطراف السياسية، لافتة إلى أن الشكوك في مصداقية باتيلي تعززت بعد تصريحاته الأخيرة في إحاطته أمام مجلس الأمن، واعترافه بفشل تنظيم الانتخابات هذا العام.

وأضافت عضو مجلس النواب: “رغم العراقيل والعقبات السابقة أتوقع أن يصدر مجلس النواب تحت ضغط أمريكي قوانين انتخابات بعد حسم النقاط الخلافية في الشهور المقبلة”.