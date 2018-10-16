عطر نسائي جديد من «كارتييه» عاكس للضوء

ينطوي العطر الجديد من كارتييه «كارات» على ألوان الطيف السبعة في تركيبة واحدة تتسم بالنقاء والصفاء، وتنضح بعبير يستحضر إلى الذهن سحر الألماس، حيث تم تمثيل الألوان البنفسجي، والإنديجو، والأزرق، والأخضر، والأصفر، والبرتقالي، والأحمر بكل من زهور البنفسج، والسوسن، والخزامة، واليلانج، والنرجس البري، وصريمة الجدي، والتوليب؛ وتصوغ هذه الزهور باقة روائح ساحرة تحاكي تأثير قوس القزح في عالم العطور.

كما تقدّم كارتييه الطيف بألوان آسرة من إبداع خبيرة العطور ماتيلد لوران، لتتجاوز حدود المألوف، ويُعتبر «كارات» باقة رائعة من أريج العطور الساحرة، ودفق غامر من السعادة والسرور لعيش الحياة بكل أبعادها لحظة بلحظة، زجاجة العطر من طراز Art Deco تعكس الضوء بطريقة مذهلة، وتتوافر بثلاثة أحجام (30 و50 و100 مل).

أسست شركة كارتييه عام 1847 على يد لويس كارتييه في باريس وظلت الشركة تحت إدارة عائلة كارتييه حتى عام 1964، أما الآن فإن مؤسسة كارتييه تابعة لمؤسسة ريتشمونت، ويقطن الفرع الرئيسي في باريس.

اشتهر كارتييه بمجوهراته وساعات اليد، بالإضافة إلى مجوهرات مستوحاه من أشكال الحيوانات.