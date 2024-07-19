عطل تقني يضرب أنظمة الحوسبة ومرافق حيوية حول العالم

تعرضت شركات مختلفة في جميع أنحاء العالم من شركات الطيران إلى المؤسسات المالية والمجموعات الإعلامية وغيرها لضربة عالمية بسبب انقطاع في أنظمة الحواسب جراء عطل فني في برنامج “كراود سترايك” للأمن السيبراني اليوم.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن انقطاع الخدمة جاء بسبب خلل خلال تحديث لبرنامج “كراود سترايك”، ما تسبب في حدوث مشكلة في نظام ويندوز.

وحذرت المطارات في مختلف أنحاء العالم من تأخيرات محتملة بسبب مشاكل في تكنولوجيا أنظمة الكومبيوتر .

ففي الولايات المتحدة قالت وكالة الطيران الأمريكية: إن الخطوط الجوية الأمريكية أوقفت حركة الطائرات بسبب مشكلة في الاتصالات.

وفي هولندا أعلنت سلطات مطار أمستردام عن تأثر الرحلات الجوية في المطار بسبب خلل في أنظمة الكمبيوتر .

وفي أستراليا أعلن مطار سيدني أن “عطلاً فنياً عالمياً” أثر على عملياته، وطلب من الركاب توقع حدوث تأخيرات، فيما أفادت شبكة “إيه بي سي” الأسترالية بأن العطل أثر على المصارف والمطارات ومحلات السوبر ماركت والشركات في جميع أنحاء أستراليا والعالم.

بدورها أعلنت الشركة المشغلة لمطار براندنبرغ في برلين بألمانيا عن وقف الرحلات الجوية بسبب خلل في أنظمة الكمبيوتر، حيث حدث تأخير في تسجيل وصول الركاب جراء الخلل، مضيفة: إنه ليس باستطاعتها الإعلان عن موعد استئناف الرحلات.

فيما قالت شركة “آينا” مشغل المطارات الرئيسي في إسبانيا: إن “العمليات يتم تنفيذها باستخدام أنظمة يدوية” بسبب حادث في نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بها.

وأعلنت إسبانيا عن تعرض كل مطاراتها لمشاكل تقنية.

وقالت كذلك الخطوط الجوية التركية اليوم إنها تواجه مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر بسبب خلل فني عالمي.

وفي بريطانيا أعلنت قناة سكاي نيوز التوقف عن البث المباشر اليوم، وقال ديفيد رودس الرئيس التنفيذي للشبكة: “لم تتمكن سكاي نيوز من البث التلفزيوني المباشر هذا الصباح، ونبلغ المشاهدين حاليا أننا نعتذر عن الانقطاع”.

كما أعلنت أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في بريطانيا انها تواجه مشاكل فنية “واسعة”، وحذرت من إلغاء رحلات.

وتعليقا على الحادث قالت شركة كراود سترايك للأمن السيبراني: إنها على علم بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز المشغل لأحد الخوادم ونعمل على التعامل معه.