فيسبوك خارج الخدمة.. عطل عالمي يمنع مستخدمين من «الدخول إلى حساباتهم»

تعرضت منصة “فيسبوك” التابعة لشركة “ميتا” الأمريكية، صباح الأحد، لعطل فني واسع أثر على قدرة عدد من المستخدمين في مناطق مختلفة حول العالم على الوصول إلى حساباتهم.

وأبلغ مستخدمون عن ظهور رسالة عند محاولة تسجيل الدخول تفيد بأن “الحساب غير متاح مؤقتًا”، مع توضيح بأن المشكلة مرتبطة بخلل في الموقع، وأن الفرق التقنية تعمل على معالجتها وإعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي.

وظهرت للمستخدمين رسالة تضمنت: “نتوقع حل هذه المشكلة قريبًا. يرجى المحاولة مرة أخرى بعد بضع دقائق”، ما دفع عددًا كبيرًا من المستخدمين إلى محاولة إعادة تسجيل الدخول أكثر من مرة دون نجاح.

وبحسب منصة رصد الأعطال الرقمية “داون ديتكتور”، سجلت بلاغات عن توقفات في الوصول إلى فيسبوك من مستخدمين في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا، إضافة إلى مصر وعدد من الدول العربية والخليجية، بينها السعودية.

ولم تكشف شركة “ميتا” حتى الآن عن السبب التقني وراء العطل، كما لم تقدم معلومات رسمية حول حجم التأثير أو عدد المستخدمين المتضررين أو الوقت المتوقع لعودة المنصة للعمل بشكل كامل.

ويأتي هذا الخلل ضمن سلسلة الأعطال التقنية التي تواجهها منصات التواصل الاجتماعي الكبرى بين الحين والآخر، إذ ترتبط هذه المشكلات عادة بأعطال داخلية في أنظمة التشغيل أو الخوادم أو عمليات التحديث والصيانة التي تجريها الشركات المالكة.

وتعد منصة فيسبوك واحدة من أكبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، ويعتمد عليها ملايين المستخدمين يوميًا للتواصل الشخصي، ومتابعة الأخبار، وإدارة الأعمال والصفحات التجارية، ما يجعل أي توقف واسع النطاق مؤثرًا على عدد كبير من المستخدمين حول العالم.