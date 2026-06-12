عطل عالمي يضرب «منصات ميتا» ويعطّل حسابات ملايين المستخدمين

شهدت منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا، وهي فيسبوك وإنستغرام وواتساب، عطلاً مفاجئاً الخميس، ما تسبب في اضطرابات واسعة النطاق أثرت على ملايين المستخدمين في مختلف دول العالم وأعاقت الوصول إلى عدد من الخدمات الأساسية على المنصات الثلاث.

وأظهرت بيانات موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في رصد الأعطال التقنية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد البلاغات الواردة من المستخدمين، الذين أبلغوا عن مشكلات متزامنة أثناء محاولة استخدام منصة فيسبوك سواء عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

وامتدت المشكلات إلى منصة إنستغرام، حيث أبلغ مستخدمون عن صعوبات في تحميل المحتوى وتحديث الصفحات والوصول إلى الحسابات، فيما تأثرت خدمات واتساب أيضاً، خصوصاً على نسخة سطح المكتب، وسط شكاوى من تعطل الرسائل وتأخر وصولها لدى بعض المستخدمين.

وتزامناً مع العطل، شهدت منصات التواصل المنافسة موجة واسعة من المنشورات والتعليقات التي وثقت المشكلات التقنية، حيث تحدث المستخدمون عن توقف تحميل الصفحات، وصعوبة تسجيل الدخول إلى الحسابات، وانقطاع بعض الخدمات المرتبطة بالتطبيقات التابعة لشركة ميتا.

ولم تصدر شركة ميتا أي تعليق فوري يوضح أسباب العطل أو طبيعته التقنية، كما لم تعلن إطاراً زمنياً محدداً لاستعادة الخدمات بصورة كاملة، ما زاد من حالة الترقب بين المستخدمين الذين يعتمدون على هذه المنصات في التواصل والعمل وإدارة الأنشطة التجارية.

ويأتي هذا الانقطاع ضمن سلسلة أعطال تقنية شهدتها كبرى منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، إذ تسببت حوادث مماثلة في تعطيل خدمات يعتمد عليها مئات الملايين من الأشخاص والشركات والمؤسسات حول العالم، الأمر الذي يسلط الضوء على التأثير الواسع الذي يمكن أن تتركه أي مشكلات تقنية في البنية التحتية الرقمية العالمية.

وتُعد منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب من أكبر شبكات التواصل في العالم، إذ يستخدمها مليارات الأشخاص يومياً للتواصل الشخصي والتجاري والإعلامي. وخلال السنوات الماضية تعرضت خدمات ميتا لعدة انقطاعات عالمية متفاوتة المدة، تسببت في تعطيل أعمال شركات ومؤسسات تعتمد بشكل أساسي على هذه التطبيقات في إدارة عملياتها والتواصل مع عملائها.