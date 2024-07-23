عطل فني يؤخر إقلاع طائرة مصرية متجهة إلى السعودية

تسبب عطل فني في تأخير إقلاع طائرة شركة إيركايرو المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك فهد بالدمام بالمملكة العربية السعودية، وتقدمت الشركة بالاعتذار لجميع ركاب الرحلة بعد التدخل بشكل سريع لحل المشكلة وتوفير طائرة أخرى.

وذكرت شركة اير كايرو المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن رحلتها رقم SM433 / 434 والمتجهة من القاهرة إلى الدمام، تأخرت عن موعد إقلاعها بسبب العطل الفني الذي تم اكتشافه قبل إقلاع الطائرة في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم؛ وتم التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية المختصة بمطار القاهرة الدولي.

وأكدت الشركة التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان العالمية، مضيفة أن طاقم الطائرة تعامل مع الموقف بشكل سريع وبحرفية عالية وفقًا لأدله العمل والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأشارت إلى أنه تم على الفور نزول الركاب من على الطائرة واستضافتهم بالمطار وتقديم كافة سُبل الراحة لهم لحين توفير طائرة أخرى بديلة والتي أقلعت في تمام الساعة الحادية عشر من صباح نفس اليوم.