عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستغرام

تعطلت بشكل مفاجئ مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وتطبيق التراسل واتساب، اليوم الاثنين، حيث أبلغ مستخدمون في مختلف أنحاء العالم عن عدم قدرتهم الوصول إليها، وفق رويترز.

وأفاد موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في تتبع أعطال المواقع، بتوقف الخدمة بمنصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب”.

وأعلن الموقع تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة لهذه المنصات.

User reports indicate Facebook is having problems since 11:44 AM EDT. https://t.co/8wgYQLKxCu RT if you're also having problems #Facebookdown

من جهتها قالت شركة فيسبوك في تغريدة على تويتر، إنها “تدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا… نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج”.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021