عطل مفاجئ يضرب منصات «ميتا» والشركة تعتذر

ضرب مفاجئ منصات “ميتا” (فيسبوك وإنستجرام وواتساب)، وتوقفت خدماتها لدى آلاف المستخدمين حول العالم.

وفي أول تعليق لها، قالت شركة “ميتا” عبر حسابها على منصة “إكس”: “ندرك أن هناك مشكلة فنية تؤثر على قدرة بعض المستخدمين على الوصول إلى تطبيقاتنا ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج”.

وشتكى مستخدمو فيسبوك وإنستجرام وواتساب، من توقف الخدمات في وقت واحد بشكل مفاجئ، وهو ما أكدته منصة downdetector، المتخصصة في نشر البلاغات والمشكلات التي تضرب مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث أشارت تقاريرها إلى وجود عطل في فيسبوك وإنستجرام وواتساب، وهو ما ردت عليه شركة ميتا المالكة للتطبيقات الثلاثة.

وأكدت شركة “ميتا” في تصريح مقتضب لمجلة فوربس، أن العطل ناتج عن مشكلة تقنية، وأنها تعمل على إصلاح الخلل وإعادة الأمور إلى طبيعتها