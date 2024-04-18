عقار يعالج مشكلات «السمنة المفرطة»

كشفت الشركة المصنعة لعقار “مونجارو” الذي يستخدم لتخفيف الوزن، أن الدواء له فوائد هامّة أخرى.

وقالت الشركة، “إن عقار “مونجارو” الذي يستخدم على نطاق واسع لتخفيف الوزن فائدة أخرى في علاج مشكلة انقطاع النفس أثناء النوم لدى البالغين الذين يعانون من سمنة مفرطة”.

وأضافت الشركة، أنه و”بعد إجراء دراستين على البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة ومتلازمة فرط نشاط الغدة الدرقية المتوسطة إلى الشديدة، تبين أن “مونجارو” يمكن أن يقلل عدد المرات التي يتوقف فيها الناس عن التنفس أثناء نومهم”.

يذكر أن عقار “مونجارو”، مادتها الفعالة تسمى “تيرزباتيد”، تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول مما يجعلها علاجا فعالا للسمنة.

هذا ويمكن أن يؤدي انقطاع التنفس أثناء النوم إلى مشاكل صحية أخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، بالإضافة إلى زيادة فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية.