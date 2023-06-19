عقبات إجراء الانتخابات.. محور لقاء المبعوث الأممي بأعضاء مجلس الدولة

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، بمقر البعثة في طرابلس، مع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة.

وسلط أعضاء المجلس خلال اللقاء، الضوء على العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات، وعرضوا تقييمهم لنتائج اجتماعات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.

وحث المبعوث الأممي المشاركين في الاجتماع، على مواصلة مشاركتهم داخل المجلس الأعلى للدولة من أجل الإبقاء على الضغط الإيجابي والزخم الضروري لإجراء الانتخابات العامة هذا العام.

يأتي ذلك في حين، أحال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي قوانين انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمّة التي نتجت عن اجتماعات اللجنة المشتركة 6+6 في بوزنيقة المغربية.

وأكد المشري في خطابه الموجه إلى المبعوث الأممي، أن هذه القوانين نهائية ومُلزمة ومرحب بها في مجلسي النوّاب والدولة.