المنفي يرفض استخدام القوة ضد الجماهير ويحذر من الفوضى

أفاد المجلس الرئاسي بأن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي استمع، مساء السبت، إلى إحاطة من رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد محمد إسماعيل بشأن التطورات والأحداث التي أعقبت مباراة الفريق ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، جدد المنفي رفضه استخدام القوة ضد الجماهير الرياضية، مؤكداً عدم السماح باستغلال مطالب المشجعين لإثارة التوتر والانفلات الأمني أو استهداف المقرات الحكومية والممتلكات الخاصة.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية لجوء الإدارات الرياضية إلى المؤسسات المختصة من أجل الحصول على حقوقها وفق الأطر القانونية المعتمدة، داعياً إلى تعزيز الروح الرياضية والتصدي لدعوات الكراهية والتحريض بين الجماهير والمدن الليبية.

ووجّه المنفي اتحاد كرة القدم إلى تحمل مسؤولياته بشأن مطالب نادي الاتحاد المعروضة أمامه، والعمل وفق اللوائح والقوانين المنظمة للقطاع الرياضي، بما يسهم في احتواء الأزمة ومعالجة تداعياتها.

وأشار المجلس الرئاسي إلى أنه يتابع منذ أيام تطورات أحداث الشغب التي شهدتها مدينتا طرابلس وترهونة عقب توقف مباراة ناديي الاتحاد والسويحلي ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز.

وأوضح المجلس أن جهوده مستمرة لمنع اتساع حالة التوتر الأمني، إلى جانب ضمان تفاعل المؤسسات المعنية مع مطالب الجمهور الرياضي، والتحقيق في الأسباب والدوافع التي قادت إلى هذه التطورات الأخيرة.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوتر المرتبط بالأحداث الرياضية في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بضرورة فرض الانضباط داخل الملاعب وتعزيز دور المؤسسات الرياضية والأمنية في احتواء الأزمات المرتبطة بالمنافسات الجماهيرية.