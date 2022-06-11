عقب أحداث طرابلس.. «المشري»: الوضع يُحتّم على الرئاسي والحكومة فتح تحقيق

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنّه على المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة فتح تحقيق في اشتباكات طرابلس ليلة البارحة.

تعقيبا على أحداث طرابلس ذكر المشري أنّ لإشتباكات التي حصلت بمنطقة مكتظّة بالعائلات والاستِهتار بأرواح المواطنين من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة، تحتِّم على المجلس الرئاسي والحكومة فتح تحقيق فوري.

وشدّد المشري على أهمية نشر الرئاسي والحكومة نتائج التحقيق للرأي العام ومعاقبة المتورطين، وإلا أنّهم يتحمّلون كامل المسؤولية عن حالة الفوضى والاستخفاف بأرواح وممتلكات المدنيين.

وكان اللواء 444 قتال أعلن ليلة البارجة فض الاشتباكات الدائرة وسط طرابلس، وإخراج العائلات العالقة في منطقة الاشتباكات والتي استمرت لساعات بين مجموعات مسلحة.