عقب إجلائهم من السودان.. بدء إجلاء الليبيين من السعودية إلى ليبيا

أفادت حكومة الوحدة الوطنية بأنّ الطائرة التي تقل أفراد الجالية الليبية بالسودان الذين جرى إجلاؤهم إلى مدينة جدة السعودية، ستصل الليلة إلى العاصمة طرابلس.

وقالت الحكومة في بيان نشرته منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة إنّ وزارة المواصلات باشرت نقل 104 مواطنين ليبيين من أفراد الجالية الليبية من مدينة جدة إلى «بورتسودان».

من جانبها، أعلنت السفارة الليبية في السودان إغلاق مقرها في العاصمة الخرطوم، وتعليق أعمالها جراء تصاعد الوضع في البلاد، ومع استمرار متابعة أوضاع الجالية الذين لم يتم ترحيلهم هناك.

ونشرت السفارة صورة لأفراد البعثة الدبلوماسية والجالية الليبية وهم يتأهبون لركوب طائرة الخطوط الإفريقية في طريقهم إلى مطار معيتيقة طرابلس من مطار جدة.