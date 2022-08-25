عقب اجتماعهم الاستثنائي.. وسائل إعلام محلية تُعلن تشكيل الرئاسي لمجلس الدفاع والأمن

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي الخميس خلال اجتماع استثنائي لمستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية في كافة أنحاء البلاد.

وحضر الاجتماع الذي عقد بالعاصمة طرابلس كل من النائب بالمجلس عبد الله اللافي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بصفته وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة ورئيس الأركان العامة محمد الحداد ورئيس جهاز المخابرات حسين العائب ووزير الداخلية المكلف بدرالدين التومي وورؤساء الأركان النوعية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري.

ونشرت وسائل إعلام مقربة من حكومة الوحدة خبر يفيد بتشكيا المجلس الرئاسي مجلس الدفاع والأمن برئاسة رئيس الأركان محمد الحداد، وعضوية وزير الداخلية والمخابرات والأمن الداخلي.

وذكرت الوسائل الإعلامية أنّ المجلس ستكون تبعيته لغرفة العمليات المشتركة التي يناط بها إعداد خطة للدفاع، وضمان استقرار الحالة الأمنية داخل المدن.