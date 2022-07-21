عقب اجتماعهم.. بلدي وقيادات مصراتة يؤكدون أنّ ثورة 17 فبراير خط أحمر

أكّد المجلس البلدي وقيادات مصراتة الأمنية والعسكري أنّ ثورة 17 فبراير خط أحمر لا يجوز المساس به، وأنّه على جميع مكونات المدينة ضبط النفس والجنوح إلى التهدئة والحوار.

وأعلن البلدي وقيادات المدينة عن تشكيل لجنة مشتركة من القيادات الأمنية والعسكرية والاجتماعية والسياسية بالمدينة لوضع حل للأزمة الراهنة في المدينة عبر التواصل مع جميع الأطراف.

وذكر البلدي وقيادات المدينة أنّ اللجنة المشتركة ستواصل جهودها للتهدئة ومنع استخدام القوة لأي سبب ورفض أي هجوم على مناطق المدينة، وفق تعبيرهم.

وشدّد البلدي وقيادات المدينة على حيادية المجلس البلدي باعتباره المرجعية لكل أبناء المدينة، وأنّه ينبغي على الأطراف السياسية التحاور وعدم إقحام المدينة في الصراع العسكري.