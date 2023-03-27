عقب اجتماع طرابلس العسكري.. «الدبيبة» يتحدّث عن ثوابته الـ4

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إنّ استقرار العاصمة طرابلس أعطى فرصة لتقدم المسارات المحلية والدولية لجهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية.

وفي تعليقه على اجتماع القيادات العسكرية والأمنية من المنطقة الشرقية بطرابلس، ذكر الدبيبة أنّ هذا يعتبر تقدم في إطار الاستعدادات لإنجازانتخابات وطنية، وفق قوانين عادلة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية.

وأكّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن ثوابته الـ4 قائلا: «نعم للدولة المدنية، لا للدولة العسكرية، نعم لالانتخابات، لا للتمديد، نعم لالسلام، لا للحروب».