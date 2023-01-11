عقب اجتماع لرئاسته.. الأعلى للدولة ينفي تواصلهم مع أي شخص بشأن شروط الانتخابات

نفى المجلس الأعلى للدولة المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تواصل أيٍّ من أعضائه مع أي شخص حول شروط الترشح للانتخابات.

جاء ٫لك عقب اجتماع لرئيس المجلس خالد المشري رفقة النائب الثاني عمر بوشاح ومقرر المجلس بلقاسم دبرز ورؤساء اللجان، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وجرى استعراض الوثيقة الدستورية التي تم التوافق المبدئي عليها بين عقيلة صالح وخالد المشري، والاتفاق على عقد جلسة تشاورية للمجلس مطلع الأسبوع القادم لدراسة هذه الوثيقة، على أن يتم عرضها للتصويت في جلسة عامة بعد ذلك.

وبحث المجتمعون الوضع القانوني لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وتم الاتفاق على عرض إصلاح وضع هذه المؤسسات في الجلسة القادمة للمجلس.