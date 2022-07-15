عقب استلام «بن قدارة» لمقر مؤسسة النفط.. «صنع الله»: أعمل من طرابلس لحل الأزمة

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال مصطفى صنع الله وجوده في طرابلس، قائلا إنّه يعمل على جهود التخفيف لحل الأزمة.

وحذّر صنع الله في حديث لرويترز، من إمكانية ظهور مؤسسة نفطية موازية في حال عدم التزام المجتمع الدولي، مضيفا أنّ المدراء التنفيذيين والشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط مازالوا يعترفون به رئيسا لمجلس إدارتها.

وتابع ضنع الله أنّ موظفي المؤسسة في الشرق ولائهم للمؤسسة وخلال فترات الصراع السابقة لم يعترفوا بسلطة المؤسسة الموازية التي أنشأتها حكومة في شرق البلاد، مضيفا أنّ الدبيبة لم تكن لديه سلطة لإقالتي لأن ولاية حكومته قد انتهت، وفقا لقوله.

ولم يتضح حتى الآن بشكل قاطع اعتراف الشركات النفطية الرئيسة بسلطة مجلس الإدارة الجديد باستثناء شركة الخليج التي باركت القرار، فيما قامت نظيرتها شركة الواحة بحذف بيان دعمها من صفحتها على فيسبوك بعد ساعات من نشره، دون أن تبدي شركة سرت أي موقف بشأن مجلس الإدارة الجديدة.