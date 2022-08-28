عقب اشتباكات ليلة البارحة.. هدوئ في جميع محاور القتال صباح اليوم في طرابلس

أفاد مراسل شيكة «عين ليبيا» بأنّ محاور الاشتباكات في طرابلس ومحيطها تشهد منذ ساعات الصباح الأولى هدوءا، بعد اشتباكات شهدتها مناطق جنوب طرابلس ليلة البارحة.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أنّ إجمالي عدد ضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس بلغ 23 حالة وفاة و140 إصابة 83 منها خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبدئت شركة الخدمات العامة بطرابلس تقوم بتنظيف ما خلفته هذه الاشتباكات أمام مستشفى الحروق والتجميل في العاصمة، والذي وقع في منطقة الاشتباكات صباح السيت.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف المتنازعة إلى وقف العنف في طرابلس وحماية المدنيين واللجوء للحوار، بدل استخدام السلاح.