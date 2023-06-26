عقب اعتماده من «المنفي».. السفير الروسي: استئنفنا تواجدنا في ليبيا بالكامل

أعلنت المجلس الرئاسي اعتماد رئيس المجلس محمد المنفي، أوراق اعتماد قبول 5 سفراء جُدد لدى ليبيا، بينهم السفير الروسي الجديد إدار أغانين.

وأفاد غانين عقب اعتماده باستئناف التواجد الدبلوماسي الروسي في ليبيا بالكامل، قائلا: «الآن نعمل على تعزيز علاقات الصداقة التقليدية»، بحسب قوله.

وأردف أغانين «نقوم الآن بتنظيم عملنا ونعتزم إقامة اتصالات أوسع نطاقا مع ممثلي ليبيا»، موضحا أنّ الوضع الأمني في طرابلس يختلف تماما عن أيام الحرب وأنّ الحياة تعود إلى وضعها الطبيعي.

وأشار السفير الروسي الجديد إلى أنّ المنافسة في ليبيا ستكون كبيرة، وأنّه من غير العقلاني الانتظار ويجب بدء العمل مع الأخذ بالاعتبار المتطلبات الأمنية.

واعتمد المنفي سفير إيطاليا جيانلوكا ألبريني، وسفير غانا مارك مايكل انتسي، وسفير بنغلاديش أبو الحسنات البشير، وسفير الفاتيكان المونسينيرو سيلا.