عقب الانقطاعات الواسعة.. شركة الكهرباء تعتذر وتوضح وتعلن بدء تحديث التحتية للشبكة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن عودة التيار الكهربائي لمختلف المناطق الغربية و الشرقية والجنوبية، عقب الانقطاعات الواسعة التي حدثت يوم أمس.

واعتذرت الشركة عن الانقطاعات التي حدثت جراء الفصل الوقائي والذي كان الغرض منه تجنب حدوث أي أضرار أو تلف في مكونات الشبكة و بنيتها التحتية كالتي حدثت خلال موجة الحر الأخيرة خاصة مع تهالك بعض هذه المكونات .

وأكّد الشركة أنّها وضعت خطة عاجلة لتحديث البنية التحتية للشبكة بعد أن كان تركيزها طيلة الفترة الماضية على المشاريع الاستراتيجية الجديدة و معالجة المختنقات في المحطات الكبرى والتي جرى حلّها.

وكشفت الشركة أنّها بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجي للشركة و التي سيتم التركيز فيها على تحديث البنية التحتية للشبكة.