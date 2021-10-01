عقب الحملة الأمنية.. رئيس الحكومة يتفقد بلدية حي الأندلس

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، نتائج الخطة الأمنية المنفذة من قبل وزارة الداخلية للقضاء على أوكار صناعة وترويج الخمور والمخدرات خلال زيارته لبلدية حي الأندلس، وتفقد الأماكن التي تم مداهمتها، والتي بدأت أعمال تنظيفها.

وأعلن الدبيبة خلال استماعه لمشاكل السكان التي كانوا يعانونها بسبب هذه العصابات، بدء أعمال تنظيف المنطقة لتطويرها، مؤكدًا إصداره تعليمات لإنجار المرافق المتكاملة لحي الأندلس.

وأشار الدبيبة إلى أن ما تقوم به الحكومة اليوم هو حماية للشباب الذين يعول عليهم في المرحلة المقبلة.

ورافق رئيس الحكومة خلال جولته التفقدية لحي الأندلس نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح ووزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون المديريات وفريق مصلحة التخطيط العمراني وفريق مكتب النائب العام.