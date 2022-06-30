عقب انتهاء اجتماعات جنيف.. السفارة الأمريكية تحث النواب والدّولة على سد الفجوة بينهما

حثت السفارة الأمريكية لدى ليبيا مجلسي النواب والدولة على سدّ الفجوة بشأن الخلافات القليلة المتبقية حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

وشددت السفارة على ضرورة البناء على التقدم نحو إدارة ومراقبة شفافة لعائدات النفط، واستعادة الإنتاج الكامل على الفور لمعالجة الصعوبات التي يواجهها الشعب الليبي.

وفيما يتعلق بالصعيد الأمني، حثت السفارة الأمريكية لدى ليبيا على استمرار الهدوء، محذرة من أيّ جهد لتحقيق مكاسب سياسية من خلال المخاطرة باللجوء إلى العنف.

وهنأت السفارة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز على التقدم المحرز في محادثات جنيف وعلى تمدد دورها في الأمم المتحدة.