عقب انتهاء الصيانة.. البدء في تعبئة خزان سلوق بالمياه

أفاد المتحدث باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي صلاح السعدي بالبدء في تعبئة خزان سلوق بعد استكمال أعمال الصيانة ومن المتوقع أن تصل المياه إلى مناطق الاستهلاك الساعات القادمة.

الساعدي وفي تصريح صحفي ذكر أنّه وبالتعاون مع الجهات الأمنية والبحث الجنائي ستنطلق الأحد القادم حملة إزالة البناء العشوائي على طول الخط الفرعي داخل مدينة بنغازي.

وبيّن الساعدي أنّ أكثر من مليون و100 ألف متر مكعب من المياه تصل بشكل منتظم إلى مناطق الاستهلاك بالمنطقة الغربية ولا صحة للأخبار التي تتحدث عن ضعف الإمدادات المائية.