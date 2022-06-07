عقب تأييدهم لـ«قدور».. «باشاغا» يُرحب بموقف قيادات سوق الجمعة

رحّب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا بالبيان الصادر عن القيادات الإجتماعية والسياسية والأمنية في منطقة سوق الجمعة.

باشاغا وفي تغريدة عبر تويتر أثنى على موقف القيادات الوطني الشجاع الذي ينبذ العنف ويدعو للسلام بما يكفل بناء دولة موحدة ومستقلة، بحسب تعبيره.

وأكّد باشاغا حرص الحكومة على أمن العاصمة وضمان سلامة سكانها، معربا عن تطلعه دوماً للعمل المشترك مع حكمائها الذين يمثلون الوجه الحضاري لمدينة طرابلس التي آن لها أن تتحرر من ويلات الفوضى والفساد.

وكان حكماء وأعيان ومشايخ منطقة سوق الجمعة أعلنوا في بيان لهم رفضهم تخوين نائب رئيس جهاز المخابرات مصطفى قدور مؤكدين دعمه للبقاء في منصبه.