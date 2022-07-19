عقب تحالفه مع «حفتر».. ذا غارديان: «قبضة الدبيبة على السلطة محفوفة بالمخاطر»

قالت صحيفة ذا غارديان البريطانية إنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أجرى تحالفًا غير متوقع مع حفتر، وأنّت وجّه بادرة قوية لأنصار الأخير بإقالة مصطفى صنع الله.

وأوضحت الصحيفة في مقال لها أنّ صنع الله على خلاف مع المؤيدين لحفتر الذين يغلقون النفط، مشيرة في الوقت نفسه إلى احتمالية أن ترحب الأمم المتحدة بدفن الدبيبة وحفتر لخلافاتهما، قائلة: «قبضة الدبيبة على السلطة محفوفة بالمخاطر».

وذكرت الصحيفة أنّ الأمم المتحدة تكافح للحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا، وأنّ الحكومات الغربية ستكون سعيدة بعودة إنتاج النفط الليبي.

وأضافت ذا غارديان أنّ بعض الحكومات سترفض الدور المعزّز لحفتر المدعوم بمرتزقة فاغنر، حيت أنّ لندن وواشنطن تشعران بالقلق من تقارب حفتر من روسيا.