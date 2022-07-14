عقب توليه مهامه.. «بن قدارة» يشكر حكومة الوحدة على تكليفها مجلس إدارة جديد

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من حكومة الوحدة الوطنية فرحات بن قدارة استلامه مهامه رسميا، معربا عن شكره لحكومة الوحدة الوطنية على تكليفها لمجلس إدارة جديد.

وأوضح بن قدارة في مؤتمر صحفي أنّ تكليف مجلس إدارة جديد سيوفر بيئة متكاملة لقيادة هذا القطاع نحو النجاح، وأنّ أولويتهم ستكون في التركيز على تفعيل أنظمة الحوكمة والالتزام بالعمل بقانون النفط

وتابع بن قدارة أنّه من الضروري أن تسترجع ليبيا طاقتها التصديرية للنفط والغاز وهذا سيكون في أسرع وقت ممكن، قائلا «نطمئن الشريك الأجنبي بصون كل التعهدات والاتفاقات المبرمة وسنسعى بإشراف الحكومة على تطويرها».

وذكر بن قدارة أنّه سيعمل من اليوم على عودة تصدير النفط وخلال أسبوع ستصلكم أخبار جيدة فيما يخص الموانئ، إلى جانب العمل بأعلى معايير الشفافية للإفصاح عن الإيرادات وما يتم إنفاقه داخل المؤسسة.

وأشار بن قدارة إلى أنّ الأطراف الدولية والمحلية اتفقوا علي لتجنيب مؤسسة النفط من الصراع السياسي، واتفقوا على شخصيتي لعدم انحيازي لأي طرف.

وقال بن قدارة إنّه مستقل برأيه وأنّه إنسان وطني وأنّ كلام مصطفى صنع الله مردود عليه وأنّ اللييبيين مجتمع صغير والجميع يعرف بعض، وتاريخ بعضهم.