عقب حي الأندلس.. تسمم 75 مواطن في الزاوية جراء الأكل من أحد المطاعم

أصيب أكثر من 75 مواطنا بتسمم غذائي بسبب تناول أطعمة بأحد المطاعم في المدينة حسب الإحصائيات الأولية لقسم الإسعاف والطوارئ.

وقال رئيس قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى الزاوية العام محمد العموري إنّ الحالات بدأت بالتوافد على المستشفى منذ مساء الأحد حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وأشار العموري إلى أنّ غالبية الحالات كانت بمستويات متوسطة الأعراض، باستثناء 3 حالات في مرحلة حرجة، مؤكدا استعداهم التام لاستقبال أي حالات طارئة.

وقال المكتب الإعلامي لمديرية الحرس البلدي الزاوية إن التحقيقات مازالت مستمرة؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الجهاز والبحث الجنائي بالمدينة حيال الواقعة.