عقب دخول «بن قدارة» لمؤسسة النفط.. «صنع الله» يتوجّه ببلاغ إلى النائب العام

قال رئيس مؤسسة الوطنية للنفط المقال مصطفى صنع الله إنّ قوة عسكرية تتبع حكومة الوحدة الوطنية اقتحمت مبنى المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس بالقوة لإدخال ما يسمى بمجلس الإدارة الجديد.

وأوضح صنع الله في بيان له، أنّ اقتحام مبنى المؤسسة بقوة السلاح والاعتداء على بعض الموظفين أدى الى تعطيل العمل وإرباك المشهد وجرح بعض الموظفين.

واستنكر صنع الله محاولة البعض التحايل على القانون وتنفيذ اجندات خارجية وصفقات مشبوهة بقوة السلاح، محملا حكومة الوحدة وكافة أعضاء ما يسمى بلجنة التسليم والاستلام وفرحات بن قدارة المسؤولية القانونية الكاملة ما قد يتعرض له العاملين من أذى.

وحمّل صنع الله المذكورين مسؤولية ما قد يلحق بأصول ومستندات ومنظومات المؤسسة من عبث وتحمل المعتدين سرية العملومات والملفات الرسمية للمؤسسة في حالة ما تعرضت للسرقة او الإتلاف.

وتقدّم صنع الله ببلاغ رسمي إلى النائب العام والدعوة إلى لحماية المؤسسة الوطنية للنفط بإعتبارها العمود الفقري للإقتصاد الوطني وآخر خطوط الدفاع عنه، مطالبا بسرعة إنفاذ القانون وشجب القرارات الباطلة وإبعاد أيادي العبث عن المبنى الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط.