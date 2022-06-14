عقب زيارة مبعوثها إلى ليبيا.. روما تدعو للتسوية أزمة السلطة التنفيذية￼

أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني، الحاجة إلى التوصل لتسوية حول حكومة مستقرة وشرعية بالكامل في ليبيا.

سريني وفي إحاطتها امام مجلس نواب بلادها، ذكرت أن روما تؤيد الحاجة إلى تسوية على أساس توافق سياسي واسع يضمن للبلاد حكومة يمكن أن تجري الانتخابات، بحسب وكالة نوفا الإيطالية.

وأشارت سريني إلى ضرورة فتح مرحلة جديدة من المصالحة الوطنية، التي ستسمح بتوحيد المؤسسات الليبية وتحديد سلطة تنفيذية مستقرة وشرعية بالكامل.

وشددت سيريني على أهمية أن يبقى دور الأمم المتحدة ثابتا خلال الأشهر المقبلة، نظرا للتطورات الإضافية المحتملة للعملية السياسية والانتخابية.

وحول أزمة إغلاق النفط، قالت سيريني إنه يجب استخدام موارد الطاقة في ليبيا وعائدات استغلالها لصالح الليبيين، دون أن تصبح أداة للضغط السياسي المرتبط بمصالح مجموعات أو أحزاب معينة.

من جهة أخرى أشارت سيريني إلى الوجود الروسي في ليبيا وسوريا والساحل الإفريقي، معتبرة إياه عامل عدم استقرار.