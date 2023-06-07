عقب زيارتها لطرابلس.. «الدبيبة» يزو روما للقاء نظيرته الإيطالية

تستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة «آكي» الإيطالية، إنّ اللقاء سيجرى عند الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي في مقر الحكومة بقصر كيجي بالعاصمة روما، ولم الإفصاح عن تفاصيل أخرى بشأن الزيارة أو جدول أعمالها.

ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية عن مصادر ليبية أنّ زيارة الدبيبة ستمتد ليومين، مشيرة إلى أنّه صرح بها خلال تفقده الجناح الإيطالي في معرض «ليبيا بلد».

وفي 28 يناير الماضي، زارت ميلوني العاصمة طرابلس، وأبرمت مع الدبيبة اتفاقية خاصة بإنتاج الغاز الطبيعي بقيمة ثمانية مليارات دولار بهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة نحو أوروبا.