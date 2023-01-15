عقب زيارته تركيا.. وزير خارجية إيطاليا: طريق الانتخابات في ليبيا ليست سهلة

قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني إنّ الطريق الذي سيؤدي إلى الانتخابات في ليبيا ليس بالأمر السّهل وأتمنى أن يكون الأمر في غضون أشهر.

وعقب عودته من تركيا أوضح تاياني أنّه أصبح التزام القاهرة وأنقرة بتحقيق الاستقرار في ليبيا وتفضيل الانتخابات أمرا أساسيا، معتبرا أنّهما دولتان كبيرتان لهما نفوذ في ليبيا وهما دولتان عبور، ومن ثم لديهما مشاكل هجرة ويجب إيجاد حلّ مشترك معهم.

وذكر تاياني أنّ الاستراتيجية الإيطالية تتمثل في إشراك الدول الحاسمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأنّ اجتماعه مع أوغلو كان إيجابيا للغاية خاصّة بالنسبة للتعاون في ليبيا، ويمكننا العمل لمحاولة تحقيق الاستقرار.

واختتم وزير الخارجية الإيطالي تصريحه الصجفي بأنّه سيسافر إلى القاهرة قريبا لبحث هذه القضايا المهمّة، والتي من بينها الملف الليبي.