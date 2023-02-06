عقب ساعات من الاشتباكات.. هدوء في الزاوية.. وتوقف مستشفى الكلى عن العمل

تشهد مدينة الزاوية هدوءا بعد توقف اشتباكات مسلحة اندلعت ليلة البارحة بين مجموعات مسلحة داخل المدينة، والتي أدّت إلى إعلاق بعض الطرق الرئيسية.

ودعت هيئة السلامة الوطنية في مدينة الزاوية المواطنين بالمنطقة إلى تجنب الحركة في الطرق الرئيسية، واستخدام الطرق الفرعية عند الضرورة.

وأعلن مستشفى الكلى بالمدينة، عن توقف العمل داخل المستشفى وعدم تواجد فنيي الغسيل لعدم استطاعتهم الحضور للعمل نتيجة لخطورة الوضع، والاشتباكات التي تدور بالقرب من المستشفى.

واندلعت الاشتباكات بالمدينة إثر مقتل الشابين “مروان دراء” و “عاصم سنوسي” في حادثة إطلاق نار بأحد شوارع المدينة.