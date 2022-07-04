عقب عودته لمنصبه.. «العبدلي» يُعلن دخول الوحدة الأولى في محطة غرب طرابلس للعمل

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، بدء التشغيل الأولي للوحدة الأولى للمشروع الاستعجالي بمحطة غرب طرابلس بقدرة 185 ميغاوات.

وقال العبدلي في تصريح تفلزيوني إنّ الوحدة اشتغلت بوضع مستقر، وستدخل على الشبكة بكامل حمولتها خلال يومين، موضحا أنّه خلال أسبوع ستدخل الوحدة الثانية بالمشروع حتى اكتمال الأربع وحدات.

وأشار العبدلي إلى أنّ المحطة ستكون بكامل قوتها بقدرة 670 خلال شهر يوليو الحالي، لافتا إلى أنّ المشروع هو تنفيذ ائتلاف بين شركة إنكا التركية للطاقة الكهربائية في شراكة مع سيمنز الألمانية.