عقب فوزه بالانتخابات.. «أردوغان» يشكر الذين صوتوا لصالحه أو ضده

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ حكومته ستسخر كافة إمكاناتها في الفترة المقبلة لنهضة الاقتصاد وتأهيل مناطق الزلزال.

جاء ذلك في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة، أمام حشد كبير من أنصاره عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية، معربا عن شكره إلى جميع أفراد الشعب سواء الذين صوتوا لصالحه أو انتخبوا أيا من المرشحين أو الأحزاب الأخرى.

وأشار أردوغان أنّ قرار الشعب «جاء لصالح عصر تركيا في واحد من أهم الانتخابات» في البلاد، موضحا أنّ الناخبين أعلنوا خيارهم بخصوص السلطة التشريعية في الجولة الأولى من الانتخابات بمنح الأغلبية لتحالف الجمهور.

وحول نتائج الانتخابات، قال أردوغان: «لم يخسر أحد اليوم، فالفائز 85 مليون مواطن، حان الوقت لنجتمع ونتحد حول أهدافنا وأحلامنا الوطنية».

وشدد الرئيس التركي على عدم استيائه أو امتعاضه أو غضبه تجاه أي كان، مشيرا إلى ضرورة ترك النقاشات والخلافات المتعلقة بفترة الانتخابات.

وأوضح أردوغان أنّ الكثير من زعماء العالم بدءا من دول الخليج وحتى بريطانيا وروسيا اتصلوا به مهنئين في أعقاب إغلاق صناديق الاقتراع، لافتا أن هذه الاتصالات سوف تستمر.