عقب لقائة المجلس الرئاسي. المبعوث الألماني يؤكد العمل على إجراء الانتخابات

قال المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك، إن بلاده تسعى مع شركائها الإقليميين لتحقيق الاستقرار في ليبيا وتعزيز الأمن، من أجل تهيئة الوضع، استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

جاء ذلك في لقاء جمع بوك والسفير الألماني بليبيا ميخائيل أونماخت مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني.

وبحث الجانبان، الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، ومشروع المصالحة الوطنية والخروج من الانسداد السياسي والوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال.

من جانبه، أشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بدور ألمانيا الإيجابي تجاه ليبيا وخاصةً من خلال مساعيها في مساري برلين 1و2 لإيجاد حل للأزمة الليبية، والخروج بتوافق يمهد الطريق لحالة الاستقرار في البلاد.