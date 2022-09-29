عقب لقائها السفير الجزائري.. أحزاب سياسية تُشيد بموقف الجزائر الداعم للانتخابات

شدّدت 8 أحزاب سياسية ليبية على أهميّة الدّور الإيجابي الذي تقوم به دولة الجزائر في الدّفع نحو حلّ شامل ينهي الانقسام والصّراع في ليبيا.

الأحزاب 8 وعقب لقائها السفير الجزائري سليمان شنين، أشادت بموقف الجزائر الداعم لخيار إجراء الانتخابات لتجديد الشرعية السياسية في البلاد.

وأكّدت الأحزاب 8 والسفير الجزائري خلال اللقاء على أهميّة العلاقات الأخوية بين الشعبيْن الشقيقيْن القائمة على البعد التاريخي والعمق الاستراتيجي.

وأعربت الأحزاب 8 عن آملها أن تتوفق الجزائر وتنجح في استضافة القمّة العربية المزمع عقدها في الأول من نوفمبر، آملين بأن يكون الملف الليبـي من ضمن القضايا الرئيسية التي ستناقشها.

والأحزاب السياسية 8 هي حزب العدالة والبناء، وتحالف القوى الوطنية، والجبهة الوطنية، والتغيير، وتيار يابلادي، والعمل الوطني، وتكنوقراط ليبيا، وليبيا النماء.