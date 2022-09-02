عقب لقائه «أردوغان».. «الدبيبة» يكشف تفاصيل اللقاء.. وخارطة طريق مرتقبة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إنّه أجرى مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول.

وأوضح الدبيبة في تصريح صحفي أنّه ناقش مع أردوغان 3 محاور أساسية اقتصادية وسياسية وعسكرية، والموقف التركي الداعم مؤكدا على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا.

وتابع الدبيبة أنّه اتفق مع الجانب التركي على ضرورة إيجاد خارطة طريق سياسية يتم دراستها تنتهي بانتخابات بتواريخ معينة، وتركيا أكدت دعمها في هذا الجانب.

وأضاف الدبيبة أنّه لا توجد حكومتان في ليبيا فحكومة الوحدة الوطنية هي من تتولى مقاليد الأمور في ليبيا كاملة، وفقا لقوله.